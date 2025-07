Volley Savigliano: quarto nuovo innesto, ecco il centrale Riccardo Ballan

Il Volley Savigliano è lieto di annunciare il quarto acquisto in vista del campionato di Serie A3 Credem Banca 2025/26 della prima squadra griffata Monge-Gerbaudo.

Si tratta di Riccardo Ballan, padovano classe 1997 che completa il pacchetto di centrali a disposizione di coach Simone Serafini. Alto 197 centimetri, Riccardo è nel pieno della crescita e della maturazione sportiva, come confermato anche dalla sua recente carriera. Dopo gli esordi in Serie D con il Valsugana Volley Padova, compagine con cui ha raggiunto la Serie B nel 2017/18, Ballan ha, infatti, “scalato” le categorie: Serie B, ancora, a Massanzago fino al 2022, quindi la Serie A3 a Bologna e Marcianise, prima della recente esperienza in Serie A2 con la maglia del Delta Group Porto Viro, con cui ha messo a referto 7 punti nell’ultima annata. Complessivamente, vanta 74 presenze in Serie A, con 261 punti all’attivo.

Ora, l’occasione di aggiornare questi dati a Savigliano: “Ho sentito parlare molto bene della società, che fin da subito mi ha trasmesso serietà e fiducia. Un aspetto determinante è stata la presenza di una base di squadra già solida e, a mio avviso, molto promettente. Anche la figura dell’allenatore ha avuto un peso importante nella mia scelta: lo avevo già affrontato da avversario e sono convinto che possa dare un contributo importante alla crescita del gruppo. Mi aspetto una stagione ricca di stimoli e soddisfazioni, sia a livello personale che di squadra. Credo molto nel potenziale di questo gruppo e penso che, lavorando in un ambiente sereno e professionale, potremo toglierci delle belle soddisfazioni. Che cosa mi porto dietro dall’esperienza in A2? Direi una crescita a livello tecnico-tattico: il ritmo più alto di gioco mi ha aiutato a sviluppare una visione più ampia e una maggiore consapevolezza in campo” – le sue prime parole in biancoblu.

Il Volley Savigliano augura a Riccardo di poter ottenere grandi risultati in questa sua nuova avventura. Forza Savian!