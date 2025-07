Lavoro, Coldiretti Cuneo: "Soddisfatti dell'incontro con il commissario Falco"

“Come Coldiretti siamo molto soddisfatti dell’incontro appena concluso in Prefettura a Cuneo con il Commissario straordinario del Governo, Maurizio Falco, sull’attuazione del PNRR, che assegnava risorse pari a 1 milione e 700 mila euro per consolidare la rete di accoglienza diffusa degli stagionali agricoli nel Saluzzese, ma che era fermo da diverso tempo nell’erogazione dei fondi necessari agli interventi. Quando, a marzo, c’era chi perdeva le speranze e insinuava dubbi sul raggiungimento di questo risultato, la Confederazione nazionale Coldiretti contattò direttamente il Commissario Falco, a supporto dell’istanza del Sindaco di Saluzzo, Franco Demaria, chiedendo di accelerare l’erogazione delle risorse PNRR già assegnate. Il Commissario ci assicurò che il dossier Saluzzo era attenzionato e sarebbe stato tra i primi ad essere sbloccato. E così è stato. Un plauso anche all’impegno del Governatore Alberto Cirio, presente anch’egli oggi all’incontro e al Prefetto Mario Savastano per la grande attenzione dimostrata sul tema della manodopera agricola. La nostra Organizzazione ha creduto nell’ospitalità diffusa dall’insorgere della problematica, ormai più di dodici anni fa, quando organizzò il primo villaggio diffuso di accoglienza dei lavoratori stagionali tra Lagnasco, Saluzzo e Verzuolo, grazie alla disponibilità dei Sindaci. Ricordiamo infine che questa progettualità di accoglienza si inserisce in uno scenario molto ampio nell’ambito del quale le imprese agricole della provincia garantiscono ospitalità a diverse migliaia di lavoratori stagionali”, commenta Francesco Goffredo, Direttore di Coldiretti Cuneo, al termine dell’incontro in Prefettura.