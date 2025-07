A Garessio una mostra per i 150 anni della scuola "Campioni Polti"

È rimasta aperta anche in occasione dell’inaugurazione del Ponte Odasso, lo scorso sabato 5 luglio, la mostra per i 150 anni della scuola materna "Campioni-Polti".

Nata il 22 giugno 1875 l'asilo era nato con lo scopo di accogliere i bambini poveri ed educarli ai principi morali e religiosi e civili, grazie all’opera della signora Teodolinda Polti Campioni, proprietaria dello stabilimento vetreria di Garessio, madre dell’avvocato Giuseppe Polti già cavaliere sindaco di Garessio consigliere provinciale e deputato al parlamento dal 1892 al 1895.

All’opera contribuiscono anche i lasciti dei signori Gaetano Polti e Anna Maria Vernetti, poi seguiti da altri cittadini della borgata.

Il 9 settembr 1875 l’asilo viene riconosciuto con decreto regio e prende il nome che ha ancora tutt’oggi. La frequenza negli anni cresce, grazie alla guida delle suore domenicane e nel 1993 la giunta regionale del Piemonte cambia lo statuto e l’asilo infantile diviene scuola matern. Al momento ha una sezione unica e ha ottenuto la parità scolastica nel 2021 e ha lo status di scuola paritaria.

Per festeggiare questo compleanno così importante è stata organizzata una mostra che sarà aperta anche il 16 agosto, in occasione del mercatino di San Rocco. di San Rocco.

Tantissimi i "nostalgici" che hanno visitato l'esposizione, che contra oltre 400 foto dal 1920 ai giorni nostri, sia il giorno della festa il 22 giugno che sabato, per cercarsi e segnare anche compagni di scuola e amici. In vendita per raccogliere fondi per l'asilo la locandina originale disegnata da Giorgetto Giugiaro.