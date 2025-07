Anche quest’anno Alba ha partecipato alla commemorazione dell’eccidio del Colle del Lys

La vicesindaca Caterina Pasini con i consiglieri Domenico Boeri e Luciano Giri, accompagnati dal gonfalone della Città di Alba, hanno partecipato domenica 6 luglio alla commemorazione dei 32 caduti della strage del Colle del Lys e dei 2024 caduti delle valli di Lanzo, Susa, Sangone e Chisone.

Dopo la deposizione delle corone alla Torre Monumento, l’orazione ufficiale è stata affidata a Domenico Ravetti, vicepresidente del Consiglio regionale del Piemonte e presidente del Comitato Resistenza e Costituzione Regione Piemonte.

La vicesindaca Caterina Pasini: "Anche quest’anno la Città di Alba ha voluto essere presente alla cerimonia di commemorazione dell’eccidio del Colle del Lys, un appuntamento al quale partecipiamo con profonda convinzione e senso di responsabilità. Come Medaglia d’Oro al Valor Militare per la guerra di Liberazione, Alba sente forte il dovere di custodire e trasmettere i valori della Resistenza, le fondamenta della nostra democrazia e della nostra Costituzione. Essere al Colle del Lys significa ricordare il sacrificio di tanti giovani partigiani caduti per la libertà e rinnovare un impegno comune contro ogni forma di oppressione, indifferenza e revisionismo”.