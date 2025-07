ASL CN2 rilancia la campagna “In acqua in sicurezza 2025” per prevenire gli annegamenti

Come ogni anno il Dipartimento di Prevenzione dell’ASL CN2, perseguendo gli obiettivi del Piano Locale di Prevenzione, rilancia la campagna di sensibilizzazione per la sicurezza in acqua, con importanti consigli su come comportarsi nei luoghi di balneazione presso mari, laghi, fiumi o in piscina.

Ogni anno in Italia si contano circa 350 vittime di annegamento ma la maggior parte di questi eventi è evitabile mettendo in atto azioni di prevenzione e adottando le giuste precauzioni.