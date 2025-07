Boves approva il progetto esecutivo per la messa in sicurezza del ponte Buscajé a San Giacomo

Il Comune di Boves ha approvato all’unanimità il progetto esecutivo dei lavori di messa in sicurezza e ripristino strutturale del ponte situato in località Buscajé, a San Giacomo. L’intervento, redatto dall’ingegner Alessandro Perron, prevede un investimento complessivo di 37.000 euro, finanziato interamente con fondi propri del bilancio comunale 2025.

Il progetto, sviluppato in conformità alle normative vigenti e corredato da un dettagliato piano di manutenzione, definisce con precisione le opere da realizzare, i materiali, le tipologie e i costi. La spesa si suddivide in 21.557 euro destinati ai lavori veri e propri e 15.443 euro per oneri tecnici, imprevisti e IVA.

Tra le opere previste vi sono il consolidamento strutturale del ponte e il ripristino delle parti danneggiate, con particolare attenzione alla sicurezza e alla durabilità dell’opera. Non sarà necessario alcun titolo abilitativo edilizio, grazie alla validazione del progetto da parte degli organi competenti.

La delibera, dichiarata immediatamente eseguibile, consente di avviare rapidamente i lavori.