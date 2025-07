Cherasco: la Protezione Civile interviene per un’importante pulizia dell’alveo del Tanaro

Venerdì 4 e sabato 5 luglio, si è svolta un'importante operazione di pulizia ambientale e messa in sicurezza dell’alveo del Tanaro da parte della Protezione Civile di Cherasco.

L'intervento ha interessato un’isola formatasi nel letto del fiume, invasa da una fitta vegetazione composta da rovi e numerose piante, anche di grandi dimensioni: un potenziale pericolo per la stabilità e la sicurezza del ponte sulla SP58, soprattutto in occasione di eventuali piene del fiume.

I lavori sono stati eseguiti dopo aver ottenuto tutte le prescritte autorizzazioni dagli enti competenti, nel pieno rispetto della normativa vigente in materia di tutela ambientale e gestione dei corsi d'acqua.

I volontari della Protezione Civile hanno operato con professionalità, utilizzando motoseghe e attrezzature specifiche per la gestione del verde: le piante sono state tagliate, accatastate con ordine e successivamente cippate, cioè ridotte in piccoli pezzi, direttamente in loco, evitando dispersioni e ottimizzando la gestione del materiale vegetale.

«L’intervento era necessario e urgente. – ha detto il Presidente della Protezione Civile di Cherasco, Mario Barboni - L’isola stava crescendo in modo incontrollato e avrebbe potuto ostacolare il deflusso delle acque in caso di piena. Il nostro obiettivo era garantire la sicurezza del ponte e ridurre il rischio idraulico. Ringrazio tutti i volontari che si sono messi a disposizione con competenza, dedizione e spirito di servizio. Seguiranno le messe in sicurezza di altri rii, canali e altre aree su tutto il territorio del nostro Comune».

«Ancora una volta la nostra Protezione Civile ha dimostrato di essere una risorsa fondamentale per il territorio. – è stato il ringraziamento del Sindaco Claudio Bogetti - Interventi come questo testimoniano l’attenzione e la prontezza con cui i volontari operano a tutela della sicurezza dei cittadini e dell’ambiente. A nome dell’Amministrazione comunale e di tutta la cittadinanza, esprimo un grande grazie e un elogio sincero a tutti i volontari coinvolti. Ne approfitto, per fare presente ai concittadini che la Protezione civile di Cherasco necessita di un ricambio costante di volontari per mantenere alto il servizio alla popolazione. Chiunque voglia entrare a fare parte di questo bellissimo gruppo è ben accetto. L’Amministrazione comunale continuerà a collaborare strettamente con la Protezione Civile per monitorare il territorio e intervenire in modo tempestivo ogniqualvolta sarà necessario».