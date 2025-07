Cuneo: l'amministrazione comunale ha incontrato il Comitato di quartiere Centro storico

Si è tenuto nel pomeriggio di ieri, lunedì 7 luglio, l’incontro con l’amministrazione comunale di Cuneo richiesto dal Comitato di Quartiere Centro storico.

Per il Comune erano presenti la sindaca Manassero, il vicesindaco Serale e gli assessori Clerico (in collegamento) e Pellegrino. Per il Comitato, la presidente protempore Laura Lucchino e la consigliera Francesca Cavallera, che hanno portato all’attenzione della Giunta alcuni temi riguardanti gli spazi pubblici presenti nel quartiere.

In particolare, si è parlato di largo Caraglio (il cui parco giochi è stato rifatto nei mesi scorsi), dove si sono registrati alcuni disordini e schiamazzi in generale: tra pochi giorni si terrà infatti un incontro tra i settori comunali competenti e alcuni enti che in zona hanno le loro attività. Per i giardini Fresia, il Municipio attende l’esito del bando Forestazione Urbana, che ne consentirebbe la riqualificazione in un’ottica ancora più green e di socialità. In merito a piazza Boves, attualmente la situazione è in miglioramento grazie ad alcuni provvedimenti amministrativi, all’intensificazione della sorveglianza e dell'illuminazione nei mesi scorsi e all’impegno degli esercenti. Il Comune sta poi studiando delle limitazioni al parcheggio interrato, in modo da permettere l’accesso solo alle persone autorizzate e impedire utilizzi impropri. Stesso obiettivo anche per il parcheggio dell’ex Cantore, spesso preso di mira da un gruppo di minorenni, già intercettato dalla Polizia locale.

È stato inoltre chiesto di aumentare la presenza di servizi igienici pubblici in particolare durante gli eventi: in questo senso verrà richiesto a tutti gli organizzatori di garantire la presenza di bagni chimici, come già accade per numerose manifestazioni in piazza Galimberti.

Infine, nelle prossime settimane verrà organizzato un sopralluogo presso il cantiere di palazzo Santa Croce, attualmente in ristrutturazione, che diventerà di fondamentale importanza per la vitalità del quartiere in quanto ospiterà la nuova biblioteca civica e diverse iniziative culturali.

Così l’amministrazione a margine dell’incontro: “Ringraziamo il Comitato che, nonostante la fase di rinnovamento in corso, continua ad essere presente e attivo nel Centro storico attraverso iniziative positive e il dialogo costante con il Comune. Cogliamo l’occasione per ringraziare il presidente uscente Pietro Carluzzo per l’impegno profuso durante il suo mandato. Facciamo tesoro delle segnalazioni e delle proposte ricevute per intervenire, laddove possibile, al fine di migliorare passo dopo passo la sicurezza e la vivibilità degli spazi che tutti noi frequentiamo ogni giorno”.