“Estate in Cortile”: alla Libreria Milton di Alba si parla di Medio Oriente

Mercoledì 16 luglio alle ore 18:30, la Libreria Milton di Alba apre le porte del suo cortiletto interno per ospitare il primo incontro di una serie dedicata al conflitto mediorientale. L’evento, intitolato “Episodio Zero”, vedrà la partecipazione del professor Francesco Aimasso, storico e profondo conoscitore della questione israelo-palestinese.

Il tema è di forte impatto e attualità, come suggerisce anche l’immagine scelta per promuovere l’incontro: una citazione della giornalista Arwa Mahdawi tratta da The Guardian, che recita: “Cosa direte quando vi chiederanno come avete potuto permettere il genocidio a Gaza?”

L’iniziativa fa parte della rassegna “Estate in Cortile” e si propone come uno spazio di riflessione e confronto aperto, rivolto a chi desidera comprendere meglio una delle crisi più complesse e dolorose del nostro tempo.

L’ingresso è libero fino ad esaurimento posti. Per partecipare è consigliata la prenotazione al numero 3294292405. Un’occasione preziosa per approfondire, ascoltare e discutere in un contesto informale ma rigoroso.