La Generazione Z protagonista in Fondazione CRC

Nel pomeriggio di lunedì 7 luglio si è ufficialmente insediato l’Advisory Board della Generazione delle idee: nato per volontà del Consiglio di Amministrazione della Fondazione CRC, il comitato consultivo è costituito da 20 giovani di età compresa tra i 18 e i 25 anni, residenti in provincia di Cuneo e selezionati tra gli oltre 80 candidati alla call che si è chiusa a inizio giugno.

L’Advisory Board, che rimarrà in carica fino alla conclusione dell’attuale mandato (primavera 2028), avrà l’obiettivo di contribuire attivamente alla programmazione e alla costruzione delle iniziative dell’ente, portando istanze, stimoli e sensibilità propri delle giovani generazioni. I componenti perteciperanno a incontri periodici con il Consiglio Generale della Fondazione CRC, a momenti di confronto con gli stakeholder, a giornate di formazione collettiva e prenderanno parte attivamente ad alcune iniziative promosse dalla Fondazione. Inoltre, ognuno dei componenti potrà usufruire di percorsi di formazione personalizzati, da definire a seconda delle aspirazioni e dei percorsi.

Le attività prenderanno avvio a partire dal mese di settembre.

Qui di seguito l’elenco dei giovani componenti l’Advisory Board:

ISABELLA ANSELMINO, nata nel 2005 e residente a Beinette

SAMUEL BAJRAMI, nato nel 2001 e residente a Cuneo

BEATRICE BONETTO, nata nel 2002 e residente a Ceresole d’Alba

GIACOMO BOTTA, nato nel 2006 e residente a Cuneo

MARWAN CHAIBI, nato nel 2002 e residente a Trinità

MARIA SOLE DALMORO, nata nel 2005 e residente a Bra

STEFANO GALFRÈ, nato nel 2002 e residente a Cuneo

CAMILLA GERVASIO, nata nel 2005 e residente a Piozzo

FEDERICO GIACARDI, nato nel 2001 e residente a Cervere

MARIANO LAGUZZI, nato nel 2003 e residente a Cuneo

TERESA LUCIANO, nata nel 2007 e residente a Paroldo

ESTER MARELLO, nata nel 2000 e residente a Corneliano d’Alba

FRANCESCA MARINO, nata nel 2001 e residente a Cuneo

MARIANNA MOGNA, nata nel 2004 e residente a Costigliole Saluzzo

LEONE MORANDINI, nato nel 2001 e residente a Mondovì

CAMILLA OLIVERO, nata nel 2003 e residente a Grinzane Cavour

EMMA RABBIA, nata nel 2007 e residente a Mondovì

ANNA SANNAZZARO, nata nel 2005 e residente a Cavallermaggiore

DAVIDE SCASSO, nato nel 2005 e residente a Cuneo

FRANCESCO ZABALDANO, nato nel 2000 e residente a Alba.

“Diamo il benvenuto in Fondazione a 20 giovani della provincia di Cuneo che nei prossimi anni parteciperanno attivamente, a fianco della governance, alla definizione delle nostre strategie di intervento. Con l’insediamento dell’Advisory Board parte un percorso in cui crediamo molto: l’obiettivo è coinvolgere le giovani generazioni in modo diretto, come protagonisti dei processi decisionali, e non solo come fruitori e beneficiari delle iniziative” commenta Mauro Gola, presidente della Fondazione CRC. “Insieme ai giovani del Board abbiamo firmato un “Patto” che sancisce responsabilità e impegni di entrambe le parti: vogliamo dare fiducia al loro modo di pensare e agire di fronte alle sfide del mondo contemporaneo. Il grande entusiasmo respirato oggi rappresenta il miglior auspicio per un cammino inedito che sono certo porterà nuova linfa alla Fondazione e, in parallelo, segnerà in maniera significativa il percorso di crescita dei partecipanti al Board”.