Spento l’incendio di sterpaglie, la tangenziale di Bra riaperta al traffico

La tangenziale di Bra chiusa al traffico in direzione Roreto per un incendio di sterpaglie

Aggiornamento delle ore 17.08 - Spento l’incendio sviluppatosi a margine della carreggiata, la tangenziale è stata riaperta.

***

***

La tangenziale di Bra (Strada Statale 702) è stata chiusa al traffico in direzione Bandito-Roreto nel tratto compreso tra via Piumati e Roreto di Cherasco per un incendio di sterpaglie che sta interessando un appezzamento di terreno adiacente alla strada.

La presenza del fumo sospinto dal forte vento che soffia sulla zona rende difficoltosa la visibilità sull’arteria.

Da qui la decisione di fare scattare il piano di sicurezza che prevede la chiusura della strada.

Sul posto stanno operando i Vigili del Fuoco, impegnati nello spegnimento delle fiamme, e la Polizia Locale di Bra.

***

Articolo in aggiornamento