Nuove concessioni per il mercato sperimentale di Santa Croce: il Comune di Cervasca apre il bando

Il Comune di Cervasca ha pubblicato un bando per l’assegnazione di tre concessioni di posteggio nel mercato sperimentale della frazione Santa Croce, che si tiene ogni giovedì in via Einaudi. I posti disponibili sono destinati a un produttore agricolo (25 mq) e a due operatori del settore alimentare o extralimentare (rispettivamente 45 e 25 mq).

La concessione ha una durata di un anno, a partire dalla data di approvazione del regolamento comunale, e sarà assegnata attraverso una graduatoria, in caso di più domande concorrenti. La selezione darà priorità agli operatori con maggiore anzianità nel commercio su aree pubbliche, seguiti da chi possiede meno concessioni settimanali o non ne ha nello stesso giorno.

Potranno partecipare alla selezione ditte individuali, società o cooperative in possesso dei requisiti previsti dal D. Lgs. 59/2010. Le domande dovranno essere presentate esclusivamente via PEC dal 1° al 31 luglio 2025, utilizzando il modello disponibile sul sito del Comune.

Alla richiesta dovranno essere allegati i documenti identificativi, eventuale permesso di soggiorno e autocertificazioni relative ai requisiti morali e professionali. Domande incomplete, fuori termine o prive della documentazione richiesta saranno escluse.

La graduatoria provvisoria sarà pubblicata all’albo pretorio e potrà essere oggetto di osservazioni entro 15 giorni. Seguirà la pubblicazione di quella definitiva, sulla base della quale saranno rilasciate le autorizzazioni. Ulteriori dettagli e il testo completo del bando sono disponibili su www.comune.cervasca.cn.it.