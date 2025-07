Roburent, successo per il Party Motor Alpet e grandi novità ai Cardini

Successo, nonostante il maltempo, lo scorso sabato 5 luglio, in frazione Cardini di Roburent per il "Party Motor Alpet".

Natura ed emozioni sono stati protagonisti della giornata che ha ospitato il “Freestyle show”, spettacolo di freestyle motocross che ha visto le esibizioni dei migliori piloti nazionali ed internazionali.

L'evento ha preso il via con “Salta l’aperitivo con Santero”: un modo per sorseggiare ottimi aperitivi, ma anche per fare del bene, dato che parte del ricavato dell’evento è stato devoluto in beneficenza, a favore dell’Unione genitori italiani contro i tumori dei bambini ODV.

In serata lo spettacolo è proseguito con il Freestyle Motocross, con Vanni Oddera, savonese classe 1980, uno dei massimi esponenti mondiali del freestyle motocross al mondo, fondatore nel 2009 della “Mototerapia” a favore di ragazzi con disabilità e fragilità; Massimo Bianconcini, uno dei pionieri del Freestyle motocross in Italia e in Europa, Campione del Mondo di Step UP, tre medaglie agli X-games in America; Diego Manenti e Giacomo “Jack” Gandino. I quattro piloti si sono esibiti in salti mozzafiato sulla rampa predisposta sulla strada, con strabilianti esibizioni aeree. Il tutto condito dal suggestivo spettacolo del fuoco, il fire show di Jane Ivory.

"Un evento spettacolare ormai consolidato, che richiama sempre tantissimi appassionati ai Cardini – dice Giulia Robaldo del Monte Alpet Bike Village -: un’occasione per tutti gli appassionati di assistere ad evoluzioni pazzesche di veri e propri fenomeni del motocross e del freestyle, uno spettacolo gratuito accompagnato da tanta musica".

Nell'occasione è stato anche inaugurato il nuovo punto noleggio di HostileBike, che rafforza la propria presenza nel monregalese con un servizio dedicato a tutti gli appassionati di mountain bike, downhill ed e-bike.

"Il maltempo non ha fermato la capacità imprenditoriale di una famiglia che, nel corso degli anni, ha saputo adattarsi ai capricci della natura ed è stata pioniera nell’inventare la fruizione turistica della montagna anche nelle belle stagioni - spiega il sindaco, Emiliano Negro -. Prova ne è l’organizzazione di un evento motociclistico acrobatico che attira una moltitudine di persone e, contestualmente è riuscita a portare all’apertura di un nuovo esercizio commerciale legato al cicloturismo, in una borgata alpina".

Altre novità hanno interessato il Comune, come spiega il primo cittadino: "Non è tutto, sempre ai Cardini, infatti, è stato aperto un punto per la produzione di formaggi d’alpeggio con un giovane ragazzo che ha imboccato una strada vincente. Quindi, in conclusione, vadano alla famiglia Robaldo dei Cardini, alla famiglia Roà, nuova attrice del cicloturismo e a Pietro Regis, produttore di formaggi, i migliori auguri per le rispettive attività, da parte dell’Amministrazione Comunale di Roburent".