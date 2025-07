Stage nel Comune di Sale della Langhe per una studentessa del liceo scientifico

Chiara Fontana, studentessa del liceo scientifico dell’Istituto Ceva Ormea, ha iniziato in questi giorni il suo stage formativo presso gli uffici del Comune di Sale Langhe.

L’esperienza si inserisce nell’ambito del programma di PCTO (Percorsi per le Competenze Trasversali e per l’Orientamento), che consente agli studenti di confrontarsi con il mondo del lavoro e acquisire competenze pratiche in contesti professionali reali.

Chiara sta affiancando il personale comunale nelle attività quotidiane, approfondendo la conoscenza dell’organizzazione amministrativa e dei servizi rivolti ai cittadini. Un’opportunità preziosa per sviluppare responsabilità, autonomia e spirito di collaborazione.