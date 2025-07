Valdieri, diritto di pesca per i residenti per i tratti non in concessione

Diritto di pesca nella stagione 2025 per i residenti e/o nativi del Comune di Valdieri per i tratti non in concessione. La decisione nei giorni scorsi con la delibera di Giunta a seguito di ripetuta asta pubblica andata deserta, e precisamente per i lotti: dal Molino Rocco al Vallone del Croc, dal Ponte Girevole di Tetti Gaina al Ponte della Vagliotta, dal Ponte della Vagliotta al Ponte Ciriegia, dal ponte superiore delle Terme di Valdieri al Gias delle Mosche a valle della confluenza del Rio Valasco.



Un provvedimento che tiene conto della vigente normativa sul divieto di immissione di specie ittiche nelle zone SIC e ZPS, che ha così reso poco appetibile dal punto di vista gestionale e di scarso rilievo economico i lotti ricadenti nelle zone sito specifiche.



Nella delibera viene altresì precisato come la stagione della pesca è iniziata lo scorso febbraio e che quindi limitatamente ai pochi mesi rimanenti si ritiene opportuno adottare i provvedimenti descritti.



Una situazione per la quale l'Amministrazione comunale auspica che l’attuale normativa venga superata da successivi pronunciamenti legislativi.



A tal proposito il sindaco Guido Giordana commenta: “Le restrizioni in vigore sui diritti di pesca nelle acque scorrenti nel territorio comunale hanno comportato che gli ultimi esperimenti di aste pubbliche relative a gare di concessione, siano andati deserti.



La vigente normativa sul divieto di immissione di specie ittiche nelle zone SIC e ZPS - ribadisce - rende poco appetibile dal punto di vista gestionale e di scarsa rilevanza economica i lotti ricadenti nelle zone sito specificate.



Pertanto, l'Amministrazione comunale di Valdieri ha deliberato di concedere, limitatamente alla stagione 2025, il diritto di pesca esclusivamente ai residenti e/o nativi del Comune di Valdieri per i tratti non in concessione.



Confidiamo – conclude Giordana - che la politica intervenga rimuovendo le restrizioni che attualmente penalizzano i turisti nonchè la stessa Amministrazione comunale per il mancato beneficio del relativo cespite finanziario”.