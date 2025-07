Villanova Mondovì: approvato il progetto di fattibilità per la rotatoria all’incrocio tra le provinciali 37 e 243

Il presidente della Provincia Luca Robaldo ha firmato il decreto con cui si dà il via libera al progetto di fattibilità tecnica e economica per la rotatoria di Villanova Mondovì lungo la Strada Provinciale 37 all’incrocio con la Sp 243 verso Madonna del Pasco (via Fratelli Biscia).

Lo scopo dell’intervento è di mettere in sicurezza un’intersezione stradale all’interno dell’abitato di Villanova Mondovì che è da sempre ritenuta molto pericolosa, sia per la velocità dei veicoli, sia per la vicinanza con l’area delle scuole e del palazzetto sportivo. La zona è stata coinvolta negli anni scorsi da vari incidenti stradali, di cui anche uno mortale. Il Comune di Villanova era già intervenuto con alcuni accorgimenti per rendere più sicuro il tratto stradale: passaggi pedonali illuminati, installazione di velobox, frequenti pattugliamenti, ma tutto questo non è bastato per risolvere il problema.

La Provincia è quindi intervenuta tramite un tavolo di confronto tecnico-amministrativo con il Comune di Villanova Mondovì per arrivare a una soluzione condivisa per la messa in sicurezza di quel tratto stradale.

La proposta progettuale individuata ha previsto due distinte fasi di intervento: la realizzazione di una prima rotatoria all’incrocio tra la sp 37 e via XX Settembre – intervento ultimato nel corso dello scorso anno – e la realizzazione di un’ulteriore rotatoria, realizzata anch’essa mediante l’innovativa cordolatura in gomma riciclata, all’intersezione tra le due sp 37 e 243.

Il progetto di fattibilità tecnica ed economica di questo secondo intervento è stato redatto dall’ufficio tecnico della sezione di Mondovì e prevede le seguenti lavorazioni: la rimozione dell’attuale segnaletica verticale, la demolizione dell’isola spartitraffico presente nell’incrocio tra le due arterie provinciali, la rimozione dei cordoli esistenti e la relativa sistemazione di tali aree, la realizzazione della fondazione stradale nella porzione di allargamento della carreggiata verso l’area verde attualmente esistente, la realizzazione delle opere di canalizzazione delle acque piovane, la bitumatura della nuova rotatoria e dei relativi raccordi, la posa delle cordolature in gomma riciclata e infine la realizzazione della nuova segnaletica orizzontale e verticale.

L’importo complessivo dei lavori ammonta a 140.000 euro, ripartito in 108.500 euro per lavori (comprensivi degli oneri speciali della sicurezza) ed 31.500 euro per somme a disposizione dell’Amministrazione. L’ intervento è finanziato grazie ad un finanziamento importante ottenuto dalla Regione Piemonte, che permetterà di realizzare, oltre alla rotatoria, anche il nuovo impianto di illuminazione che in questo tratto risultava mancante.

La realizzazione di questa rotatoria, insieme alla precedente già ultimata nel 2024, rappresenta un risultato importante perché contribuirà a ridurre sensibilmente la velocità di percorrenza su questo tratto di strade provinciali che attraversano il centro urbano di Villanova, risolvendo un problema di sicurezza stradale e di percorribilità che si trascina da anni.

All’approvazione del decreto farà seguito un incontro con l’amministrazione comunale e la popolazione di Villanova poiché il nuovo assetto dell’incrocio comporterà alcune modifiche alla viabilità urbana, soprattutto per quanto concerne l’innesto sulla provinciale 37 delle attività e delle abitazioni poste nei pressi dell’intersezione.

“La messa in sicurezza dell’incrocio tra la sp 37 e la sp 243 a Villanova Mondovi – afferma il consigliere delegato Pietro Danna – è da tempo una priorità per l’Amministrazione Provinciale, oltre che un tema sul quale abbiamo lavorato in questi anni in stretta sinergia con il Comune di Villanova Mondovi. Dopo aver realizzato la prima rotatoria tra via Torino e via XX Settembre, l’intenzione è ora procedere con una analoga soluzione per un’altra intersezione molto trafficata, che interessa due provinciali importanti. Nelle prossime settimane organizzeremo, di concerto con la Amministrazione Comunale, un incontro pubblico per illustrare ai residenti il progetto e definire gli ultimi dettagli di esso, per poi procedere con l’approvazione dell’esecutivo e la gara di appalto. Anche in questo caso la priorità della Provincia è quella di garantire la sicurezza di percorrenza delle nostre strade e in questo senso continueremo a lavorare in stretta sinergia con gli amministratori del territorio”.