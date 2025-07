Alba piange la scomparsa dell’insegnante Loredana Delmonte

È mancata all’età di 58 anni l’insegnante Loredana Delmonte, molto conosciuta ad Alba per il suo lavoro alla scuola primaria Rodari, dove ha lasciato un ricordo profondo in alunni, colleghi e famiglie. A lungo residente nel quartiere di San Cassiano, viveva oggi a Roddi, ma era rimasta legata al territorio albese e alla comunità scolastica che l’ha stimata come educatrice attenta e persona di grande umanità.

“Dolcezza, attenzione per gli altri, disponibilità” – così alcune colleghe la ricordano, sottolineando il vuoto lasciato da una presenza che, per anni, ha saputo fare della scuola un luogo di accoglienza e ascolto.

A darne il triste annuncio sono il marito Marco, i figli Francesco e Stefano, la mamma Anita, parenti e amici.

I funerali si terranno mercoledì 9 luglio, alle ore 9 presso la Parrocchia di San Cassiano. Dopo le esequie, il corteo proseguirà verso il cimitero di Canale. La veglia di preghiera sarà recitata questa sera alle ore 18.30 in Parrocchia.

La famiglia ha espresso il desiderio che non vengano portati fiori, ma offerte all’Associazione Ampelos e a suor Maria Teresa Canale.