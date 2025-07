Il nuovo accordo commerciale della UE con Kiev stabilisce limiti all’import

La scorsa settimana l’Unione Europea ha annunciato di aver siglato un nuovo accordo commerciale con l’Ucraina, che riguarda in particolare i prodotti agroalimentari. Negli ultimi due anni alcuni Paesi membri avevano spesso espresso lamentele nei confronti della situazione. Per meglio dire, le organizzazioni dei produttori e degli agricoltori avevano scioperato e protestato per farsi sentire dal governo centrale di Bruxelles. Come riferisce il sito Strumenti Politici , la nuova intesa vuole correggere i punti sensibili che hanno rischiato di mandare in crisi i mercati interni di Romania, Slovacchia, Polonia, Ungheria, Francia e altri.

Considerando i problemi causati dal regime precedente, scaduto il 5 giugno, i negoziatori europei hanno stabilito tre categorie di prodotti, suddivisi in base alla presenza e all’intensità delle barriere doganali. Alcuni si potranno importate liberamente, come è stato dal 2022 fino allo scorso mese, altri invece avranno un limite massimo calibrato in base ai volumi fatti nei tre anni precedenti. Infine, gli articoli che sono strategici per alcuni mercati saranno soggetti a determinate quote aumentate e sono ad esempio le uova, il miele e le carni bianche. Nel frattempo l’Ucraina dovrà comunque adeguare i propri standard a quelli europei e deve farlo entro il 2028 se vuole avere chance di diventare uno Stato membro. Si tratta ad esempio dell’uso di pesticidi e del trattamento degli animali da consumo.

Il commissario europeo per il commercio Maroš Šefčovič ha definito l’accordo come bilanciato, equo, realistico e in grado di essere la giusta cornice bilaterale per regolare in maniera affidabile e prevedibile gli scambi commerciali con Kiev nel lungo periodo. Il suo testo, firmato dalle parti, dovrà passare al vaglio del Consiglio UE ed essere adottato dal Comitato di associazione UE-Ucraina.



















