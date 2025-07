A Bra il 17 luglio “Giurato numero 2”: il nuovo crime di Clint Eastwood in rassegna all’aperto

Il prossimo 17 luglio la rassegna “Cinema all’aperto” di Bra offre a tutti gli amanti del cinema un grande fil crime; si tratta dell’ultima opera di Clint Eastwood Giurato numero 2, che porta in scena il grave dilemma morale con cui si trova alle prese un giurato di un processo per omicidio.

Justin Kemp, giovane uomo con un passato alcolico e un futuro da papà, è convocato come giurato in un sordido caso di omicidio alle porte di Savannah, in Georgia. La vittima, Kendall Carter, è stata presumibilmente picchiata a morte e abbandonata in un fosso dopo una violenta discussione col suo ragazzo, membro pentito di una gang di quartiere. Il colpevole ideale per i dodici giurati e per il procuratore della contea in piena campagna elettorale. Justin però, giurato numero 2, realizza progressivamente la propria colpevolezza nella tragedia avvenuta un anno prima, nel cuore della notte, sulla stessa strada dove si era convinto di aver investito un cervo. Sotto una pioggia battente di ricordi, il marito perfetto si scopre omicida involontario e si ritrova difronte a un dilemma morale: confessare, scagionando l'imputato, o sottrarsi alla giustizia, condannando un innocente?

Come sempre l’appuntamento è per le 21,30 presso l’arena di Palazzo Traversa, in via Parpera 4. In caso di pioggia le proiezioni si terranno all’Auditorium “G. Arpino”, in largo della Resistenza.

L’ingresso costa 3 euro e i posti sono limitati: si consiglia la prenotazione all’Ufficio Cultura e Manifestazioni, chiamando il numero 0172-430185 o scrivendo a turismo@comune.bra.cn.it.