Al santuario del Castelli di Caraglio torna l'appuntamento con SconfinaMenti

Dopo il successo delle precedenti serate, SconfinaMenti torna al Santuario del Castello di Caraglio con un nuovo appuntamento speciale, inserito nel programma dei festeggiamenti patronali. Giovedì sera, alle ore 21.15, sarà proiettato il film “Madame Clicquot”, storia affascinante e ispiratrice di una delle prime grandi imprenditrici della storia.

Il film ripercorre la vita di Barbe-Nicole Ponsardin, meglio conosciuta come Madame Clicquot, che (rimasta vedova a soli 27 anni) sfidò le convenzioni del suo tempo prendendo in mano l’azienda di famiglia. Con determinazione, ingegno e spirito pionieristico, trasformò una piccola attività in uno dei marchi di champagne più noti al mondo.

SconfinaMenti, rassegna che intreccia arte, cinema e territorio, propone così un’altra serata di visioni e riflessioni, nella suggestiva cornice del Santuario, già sede di proiezioni molto apprezzate.

Ingresso 4 euro. Inizio proiezione ore 21.15.