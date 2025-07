I Thirty Seconds To Mars riempiono piazza Medford per il Collisioni 2025, ma non arrivano al sold out di Gigi D’Agostino.

La capienza massima da 10 mila persone per ora è stata raggiunta solo dal Capitano e potrebbe essere pareggiata solo da Sfera Ebbasta.

A differenza della prima serata del Collisioni, il concerto si è svolto con il pubblico seduto ed è stato preceduto dall’esibizione dei Les Votives.

La band, guidata dal frontman Jared Leto, è ad Alba per l’ultima tappa del tour in Italia.