Varazze, il jazz incontra Battiato: giovedì la seconda serata di "Happy Dinner" al Boma

Torna giovedì 10 luglio, alle ore 20:00, l’appuntamento settimanale con "Happy Dinner – Cena in Jazz" al Boma Ristorante di Varazze, in provincia di Savona. Protagonista della seconda serata sarà "Fleurs – I fiori di Battiato", un omaggio in chiave jazz alle più celebri canzoni che il Maestro ha dedicato all’universo femminile.

Sulla splendida terrazza vista mare della Marina di Varazze, si esibirà un quartetto d’eccezione: Marta Giardina alla voce, Simone Sirello alla chitarra, Dino Cerruti al contrabbasso e Leo Saracino alla batteria, per un viaggio sonoro tra eleganza e suggestione, tra jazz e musica d’autore italiana.

Il Boma accoglierà gli ospiti con la consueta formula della cena alla carta oppure con menù degustazione, per vivere una serata all’insegna del buon cibo, della musica e dell’atmosfera unica del porto turistico.

Info e prenotazioni: 019 934530 oppure www.bomavarazze.it/reservation