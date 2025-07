Cuneo per i Beni Comuni e Cuneo Mia: bilancio di mandato e nuove sfide verso il 2027

Nel corso dell’assemblea pubblica del 7 luglio, le liste civiche Cuneo per i Beni Comuni e Cuneo Mia hanno presentato un bilancio delle proprie azioni e dei risultati ottenuti in questi anni di attività all’opposizione, tracciando al contempo alcune prospettive in vista delle elezioni comunali del 2027.

Dalla gestione finalmente pubblica del servizio idrico integrato, alla valorizzazione dei beni comuni tramite l’introduzione del relativo regolamento e dei patti di collaborazione, fino alle politiche per la parità di genere e contro ogni discriminazione: sono stati numerosi i temi su cui la nostra costante azione di proposta e stimolo ha contribuito a portare risultati concreti per la città.



Anche il potenziamento della linea ferroviaria Torino-Cuneo-Ventimiglia-Nizza, fondamentale per i collegamenti e lo sviluppo del territorio, ha visto le liste impegnate in un lavoro continuo di pressione e sensibilizzazione.



Come coalizione non smetteremo di porre l'attenzione sull'urgenza di nuove strutture per la medicina territoriale e sulla necessità di politiche diverse per affrontare il tema del diritto alla casa.



L’assemblea è stata inoltre l’occasione per avviare una riflessione condivisa sugli scenari futuri e sul percorso da intraprendere verso le elezioni comunali del 2027, con l’obiettivo di costruire una coalizione civica e popolare sempre più forte, capace di mettere davvero al centro i beni comuni e la partecipazione dei cittadini.



“Anche dai banchi dell’opposizione abbiamo dimostrato che è possibile incidere – hanno dichiarato le liste –. Continueremo a lavorare con passione e serietà per una città più giusta, inclusiva e attenta ai bisogni collettivi e ambientali”