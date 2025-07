Amici in Armonia: "Grazie a chi ha regalato una bellissima giornata in montagna ai ragazzi che vivono presso la comunità residenziale Villa Luppo di Saluzzo"

Riceviamo e pubblichiamo:

"Ringraziamo la rappresentanza dei nostri AMICI in ARMONIA che, lo scorso sabato, hanno regalato una bellissima giornata in montagna ai ragazzi che vivono presso la comunità residenziale Villa Luppo, di Saluzzo.

Gli AMICI di ARMONIA hanno atteso ragazzi ed educatori della comunità presso Pontechianale, da lì la giornata è stata un crescendo di emozioni, a partire dalla salita in seggiovia fino al rifugio Helios, esperienza che per la maggior parte dei ragazzi presenti è stata una novità assoluta!

Una volta a destinazione è stato possibile, con un camminatina molto piacevole e adatta a tutti, raggiungere un punto balcone, con un panorama eccezionale sul Monviso! Il paesaggio ha lasciato tutti a bocca aperta ed ha fatto da sfondo ad un’ottima colazione condivisa.

Ma le sorprese non sono finite, una volta rientrati verso l’Helios tutto il gruppo ha potuto godere di un ottimo pranzo, anche questo offerto dagli AMICI in ARMONIA, seduti comodamente in terrazza ad ammirare il panorama!

Il ringraziamento dello Staff della Cooperativa Armonia va agli AMICI che hanno reso possibile la realizzazione della giornata qui descritta, sia in termini pratici ma soprattutto per come sanno esserci sempre, con una vicinanza vera e partecipe nei confronti dei ragazzi della Comunità!"