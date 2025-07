Alba: le Nuvole asd conquistano il titolo europeo Eca di cheerleading per il secondo anno consecutivo

Le Nuvole asd con sede ad Alba si sono riconfermate per il secondo anno consecutivo campioni europei ECA di cheerleading il 5 e 6 luglio a Wiesbaden, Germania.

Il gruppo, un'organizzazione di volontariato e un'associazione sportiva che si occupa di ragazzi con disabilità, si è così conquistato un posto per i Campionati mondiali di Cheerleading IFC il 12 e 13 dicembre a Takasaki, in Giappone.

Il sindaco Alberto Gatto e l’assessore allo Sport Davide Tibaldi: “L’Amministrazione comunale si complimenta con tutti gli atleti del gruppo sportivo per l’importante traguardo raggiunto per due anni consecutivi. Un risultato che testimonia non solo il talento, ma anche il grande lavoro di squadra e la dedizione di tutto il team formato da ragazzi con disabilità e genitori. A dicembre vi aspetta un’altra prova importante in Giappone, dove avrete anche, ancora una volta, l’occasione di far conoscere il nome di Alba nel mondo, e vi auguriamo di affrontarla con gli stessi impegno, passione e determinazione che vi hanno contraddistinti fin dall’inizio del vostro percorso sportivo”.