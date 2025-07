Basket Csi: Farigliano d' argento ai Nazionali di Cesenatico

Ragazzi Csi U14

I fariglianesi iniziano le finali Csi giovedì dentro il Palaippo di Cesena contro la Polisportiva Redentore di Padova. Partono contratti e sbagliano facili conclusioni, permettendo agli avversari di dettare il ritmo della gara fino alla fine del terzo periodo. Poi si riorganizzano in difesa per limitare gli attacchi avversari e passare in vantaggio a tre minuti dalla fine del quarto periodo, fino alla vittoria per 47 a 38.

Venerdì i giovani fariglianesi si trovano di fronte ai pugliesi della Fortitudo Gravina in un match senza storia. Farigliano riesce a esprimere un buon gioco di squadra, dove tutti gli atleti sono protagonisti. Il 50-29 finale permette ai langaroli di essere primi nel girone B.

Nella semifinale di sabato i “gatti rossi” scendono in campo contro i toscani del Valdelsa. I langaroli partono con la giusta energia e l’ottima difesa schierata limita le incursioni offensive degli avversari e permette di incrementare il vantaggio periodo dopo periodo, fino ad arrivare alla vittoria finale di 54-40. Farigliano vola in finale contro i lombardi dell’O.sa.l Novate, campioni in carica.

La PF approccia bene la gara, trovando varie soluzioni in attacco e limitando la fisicità dei lombardi. Nella prima metà della gara Farigliano è avanti di 5 lunghezze. Al rientro in campo, Novate però mette maggior fisicità e grinta, soprattutto in fase offensiva, firmando il sorpasso nel punteggio a 5 minuti dalla fine. I ragazzi di coach Sappa e Occelli, stremati, provano a rientrare ma la mancanza di lucidità e la situazione falli non permette al gruppo di riprendere le redini del match. Vince Novate per 64 a 54. A fine partita ai ragazzi viene comunque tributato un lungo applauso da tutto il pubblico e dallo staff del Csi per essersi contraddistinti nel saper interpretare al meglio la manifestazione e il torneo, sia in campo che fuori. Questo riconoscimento, ampiamente meritato, sancisce lo splendido percorso fatto dal gruppo in una stagione intensa e piena di emozioni, dove ogni ragazzo è stato protagonista in campo e fuori.

Il direttivo della Pallacanestro Farigliano è orgoglioso di quanto questi ragazzi hanno messo in campo questa stagione e augura a coach Occelli, per la stagione 2025-2026, di continuare quanto intrapreso in questa indimenticabile stagione.

PF. Castellino, Cerato, Demaria, Galleano, Musso, Novarese, Occelli, Reineri, Sartirano, Taricco, Tedesco, Viara. All. Occelli, Sappa.

Allievi Csi U16

L’avventura tricolore degli Allievi della Pallacanestro Farigliano a Cesenatico inizia contro i vicentini del Breganze. La gara è in sostanziale equilibrio fino a metà, poi nella ripresa gli avversari si dimostrano più compatti e allungano fino al +18; Farigliano non riesce a rientrare e, nel finale, anche un paio di infortuni limitano le rotazioni a disposizione. Finisce 88-76 per Breganze. Nella seconda partita Farigliano incontra la Magic Asd di Lecce. I ragazzi di coach Sappa fanno squadra e sono implacabili: ogni ragazzo si rende protagonista e alla fine la PF si aggiudica l’incontro 73-60. La terza e ultima partita del girone, contro Cecina, mette in palio quindi la possibilità di agguantare l’ultimo posto disponibile per le semifinali. Più che gatti rossi, i fariglianesi hanno l’occhio della tigre: dettano il ritmo e impongono il proprio gioco, trovando buone soluzioni dalla media e sotto le plance. Con bombe su bombe, Farigliano agguanta il pass per le semifinali imponendosi 68-49 sui tenaci livornesi.

La PF in semifinale è abbinata alla Caluschese Basket (squadra di U17 Eccellenza lombarda): ne nasce una partita avvincente e giocata punto a punto, ma nel finale i lombardi sono più bravi a trovare la via del canestro, ottenendo la finalissima. I fariglianesi si giocano così la finale per il terzo posto contro Breganze. Nonostante gli infortuni, i coraggiosi gatti rossi restano agganciati per 30 minuti, quando poi le energie vengono meno. La squadra conclude così il percorso con un bellissimo quarto posto nazionale e tanta esperienza accumulata.

PF. Racca, Alberione, Grosso, Lasagna, Zavattero Bottero, Massano, Porro, Avico, Taricco, Scarano, Bianciotto, Revelli. All. Sappa, Pecchenino.