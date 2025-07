Calcio: via alla nuova stagione del Bra, lunedì 14 luglio raduno e primo allenamento

Mister Nisticò in una foto di Andrea Lusso

Manca meno di una settimana e i ragazzi lavoreranno e suderanno, per la maglia del Bra e i suoi colori.

Sotto le direttive di mister Fabio Nisticò e dello staff tecnico, la squadra si radunerà lunedì 14 luglio all'Attilio Bravi per cominciare la preparazione in vista della Serie C 2025/2026: ritrovo alle ore 16 e primo allenamento alle ore 17.

Per quanto riguarda il programma domenica 20 luglio prima "sgambata" alle 17 con il Salice (Prima Categoria), mercoledì 23 alle ore 18 in Valle d'Aosta (in fase di definizione) e domenica 27 alle 17,30 al "Brunod" di Châtillon con il Palermo di mister Filippo Inzaghi (Serie B).