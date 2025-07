Granda Canoa Club ok: trionfi in acqua e nell’organizzazione della gara nazionale di slalom a Cuneo [FOTO]

Il 6 luglio ha segnato una tappa fondamentale per la canoa slalom italiana e per la città di Cuneo: il Granda Canoa Club ha ospitato con successo la Gara Nazionale di Canoa Slalom sul canale della Bealera Maestra, a Madonna delle Grazie, nel tratto tra via del Lupo e via delle Isole.

L’evento, realizzato con il supporto della Fondazione CRC e con il patrocinio del Comune di Cuneo, ha visto in competizione oltre 130 atleti provenienti da 11 società italiane – tra cui Subiaco, Bologna, Torino, Ivrea, Sacile, Brescia e Ferrara – consacrando Cuneo come punto di riferimento per lo slalom nazionale giovanile.

A impressionare non sono stati soltanto i numeri: la vera eccellenza è stata la struttura organizzativa messa in campo. Più di 60 volontari – tra soci, genitori e amici – hanno operato con dedizione e precisione, dimostrando che la canoa slalom, oltre a uno sport, è un progetto collettivo. Di grande aiuto il contributo della Protezione Civile, che ha supportato la gestione della movimentazione dei mezzi in modo impeccabile. A garantire la sicurezza lungo tutto il percorso di gara, anche gli OPSA della Croce Rossa Italiana – Sezione di Borgo San Dalmazzo, sempre presenti e professionali.

«Dopo due giorni così intensi ed emozionanti, l’unica parola che riesco a dire è grazie», ha dichiarato la presidente del Granda Canoa Club, Ilaria Samarelli, a margine dell’evento. «È stato un evento pazzesco, reso possibile solo grazie all'entusiasmo, all'impegno e alla cura di ogni singola persona coinvolta. Abbiamo lavorato come una vera squadra, e credo sinceramente che meglio di così non si potesse fare. Ogni dettaglio ha funzionato, ogni ruolo è stato portato avanti con serietà e cuore. E spero davvero che, nonostante la fatica, sia stata per tutti un'esperienza positiva e carica di energia».

Una gara che ha mostrato cosa significa costruire, con costanza e visione, una comunità sportiva solida, inclusiva e capace di realizzare eventi di livello.

Alla cerimonia di premiazione era presente anche la delegata provinciale del CONI, Claudia Martin, che il club ringrazia per la sua partecipazione e vicinanza. «Siamo inoltre onorati – ha aggiunto la presidente – che l’assessore allo sport del Comune di Cuneo, Valter Fantino, abbia voluto assistere di persona alle gare: una presenza che ha dato ancora più valore all’intera giornata».

Anche sul piano sportivo il Granda Canoa Club ha brillato. Con oltre 30 podi conquistati, è stato protagonista in quasi tutte le categorie, con podi interamente targati GCC e il miglior tempo assoluto della competizione firmato da Oliver Fina nel K1 Ragazzi.

Di seguito tutti i risultati degli atleti del club:

C1 Senior Femminile

1° posto: Nina Roggiery

C1 Senior Maschile

3° posto: Riccardo Brogli

C1 Junior Femminile

1° posto: Viola Salvicchi

2° posto: Alice Iglina

3° posto: Giulia Bertoli

C1 Ragazzi

2° posto: Marco Brunori

C1 Cadette B

3° posto: Elena Benetti

C1 Cadetti B

2° posto: Edoardo Mulassano

C1 Allievi B

2° posto: Leonardo Benetti

3° posto: Simone Ferrero

K1 Senior Femminile

2° posto: Nina Roggiery

K1 Junior Femminile

1° posto: Amelie Lelli

2° posto: Viola Salvicchi

3° posto: Alice Iglina

K1 Ragazze

2° posto: Aurora Bottasso

3° posto: Anna Pezzoli

K1 Ragazzi

1° posto: Oliver Fina (miglior tempo assoluto della gara)

2° posto: Mattia Ferrero

K1 Cadette B

3° posto: Elena Benetti

K1 Cadetti B

3° posto: Edoardo Mulassano

K1 Allievi A

3° posto: Lorenzo Riccobene

K1 Allievi B

1° posto: Leonardo Benetti

C2 Ragazzi

1° posto: Marco Brunori – Lorenzo Rossi

C2 Misto Ragazzi

1° posto: Aurora Bottasso – Oliver Fina

C1 Squadre Ragazzi

1° posto: Maria Ferrero – Marco Brunori – Oliver Fina

K1 Squadre Senior Femminile

1° posto: Alice Iglina – Amelie Lelli – Nina Roggiery

K1 Squadre Senior Maschile

2° posto: Elia Capraro – Lorenzo Rossi – Riccardo Brogli

K1 Squadre Junior Femminile

1° posto: Anna Pezzoli – Viola Salvicchi – Aurora Bottasso

K1 Squadre Allievi B

1° posto: Simone Ferrero – Matteo Casu – Leonardo Benetti

Un medagliere straordinario, frutto di un vivaio in continua crescita e di un team tecnico affiatato e competente.

L'evento è stato possibile anche grazie al sostegno di sponsor che hanno creduto nel progetto e nel valore dello sport: Perano S.p.A., Nord Engineering S.p.A., Assicurazioni Generali – Agenzia di Cuneo, Agriturismo Coc Nèr e Decathlon Cuneo.

Quella del 6 luglio non è stata solo una gara: è stata una celebrazione dello sport, del volontariato e della passione. Un grande successo per la città di Cuneo e per il Granda Canoa Club, che ha dimostrato ancora una volta di essere una realtà solida, innovativa e radicata nel territorio.