Tennistavolo: il mantese Giacomo Izzo convocato per i Campionati Europei Giovanili

Stagione agonistica ancora in corso per il mantese Giacomo Izzo, neo campione Italiano U19, ancora convocato, dopo il 2021, il 2022 ed il 2024, dalla Nazionale Italiana Giovanile di Tennistavolo per partecipare nella squadra U19 ai Campionati Europei Giovanili di Tennistavolo che si terranno ad Ostrava, in Repubblica Ceca, dall’11 al 20 luglio.

Il ritiro precampionato si è svolto presso il Centro di Preparazione Olimpica di Terni, con tre stage svolti fra giugno e luglio prima di partire alla volta della Cechia.

Giacomo Izzo prenderà parte a tutti gli eventi previsti dal Campionato Europeo Giovanile nella categoria U19: Squadre, Doppio maschile, Doppio misto e Singolo.

Nel 2024 Giacomo, sempre con la U19, sfiorò il podio con un quarto posto meritevole di menzione. In agosto, l’impegno del pongista mantese proseguirà con la partecipazione al Torneo Internazionale organizzato dalla Federazione Mondiale WTT ad Hong Kong, seguita da alcune settimane di intensa preparazione, in previsione della nuova avventura agonistica Nazionale che lo vedrà all’esordio, a fine estate, nel massimo Campionato Italiano in serie A1.