ValleBelbo Sport chiude la stagione Esordienti A con i Campionati Regionali di Torino

Con il lungo weekend dei Campionati Regionali (Torino, 4-6 luglio), si è conclusa l’intensa stagione degli Esordienti A della ValleBelbo Sport.

I numeri parlano di un 23 posto nella classifica società e di una lunga serie di primati personali abbassati da parte dei nostri nuotatori che hanno mostrato impegno e dedizione in questo ultimo atto del calendario 2025.

“In questo weekend impegnativo per tutti i giovani atleti che hanno partecipato ai Regionali, abbiamo evidenziato un interessante progresso tecnico e cronometrico - sottolinea Adele Corapi, coordinatrice del gruppo degli Esordienti A - per alcuni componenti del gruppo, si è trattata dell’ultima gara in questa fascia di età, alla luce del salto nei cosiddetti “Categoria” che avverrà con l’inizio della prossima stagione, mentre per altri sono state gettate le basi per un secondo anno tra gli Esordienti A ancora più proficuo per la crescita sportiva, agonistica e personale”.

A Torino, hanno difeso egregiamente i colori della ValleBelbo Sport Aurora Tudisco (50 stile libero 30”71, 200 stile libero 2’27”12, 200 misti 2’55”07), Leonardo Pintescul (50 stile libero 32”59, 200 stile libero 2’37”06, 100 rana 1’25”57, 200 rana 3’06”46, 200 misti 2’58”51), Edera Gavrilov (50 stile libero 37”96, 200 stile libero 3’09”41, 100 dorso 1’36”16, 100 rana 1’47”26, 200 misti 3’26”88), Carlotta Maisano (50 stile libero 38”28, 200 stile libero 3’10”17, 100 dorso 1’45”51, 200 misti 3’30”58), Stefani Stojanova (50 stile libero 43”64, 100 rana 2’00”49), Giada Carbone (50 stile libero 1’04”81), Gabriele Giberti (50 stile libero 32”76, 100 stile libero 1’14”00, 200 stile libero 2’43”58, 100 dorso 1’26”68, 200 misti 3’10”16), Giulio Maria Rizzolo (100 stile libero 1’26”80, 200 rana 3’40”09) e Tommaso Casasola (200 stile libero 3’13”87, 200 misti 3’37”81).