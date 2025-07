Tre cuneesi conquistano la finale del Campionato italiano di pesca con mosca

Sono tutti cuneesi i tre podi più alti della semifinale Nord-Ovest del Campionato italiano individuale seniores di Pesca con la Mosca Torrente 2025.

La competizione è stata organizzata dall'associazione dilettantistica sportiva Società Pescatori Valle Varaita - che nel 2024 ha festeggiato i 100 anni dalla fondazione - in collaborazione con la Federazione pesca sportiva e attività subacquee della Provincia di Cuneo.

Si è svolta sabato 5 e domenica 6 a Sampeyre ed ha visto la presenza di molti pescatori provenienti da tutte le province del Nord-Ovest d’Italia. Ad avere la meglio sono stati tre cuneesi: Federico Viassone della Società Albesi SDP, Andrea Costa della società Pescatori Vale Varaita SSD e Nicolò Ferrero della Società Albesi SDP.

“Sono state due giornate davvero incredibili - commenta il presidente Fipsas della provincia di Cuneo e della regione Piemonte Giacomo Pellegrino -. Una competizione importante che ha richiamato numerose persone nel nostro territorio, per un grande promozione turistica delle nostre vallate. È stata una gara combattuta, ma sempre nel rispetto delle regole e dell'ambiente: i due valori più importanti per la Fipsas. Ringrazio tutti gli organizzatori e i tanti partecipanti alla gara. Complimenti ai cuneesi che hanno conquistato le tre posizioni più alte in classifica”.