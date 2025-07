Vigor Cycling Team Piasco protagonista ai campionati italiani allievi

Luca Gugnino è stato il migliore dei corridori piemontesi ai Campionati Italiani allievi disputati a Gorizia. Sul traguardo l'atleta di Boves è entrato nella top ten classificandosi in ottava posizione. Un risultato lusinghiero, ma che non rispetta l'andamento della gara nelle quale i regionali hanno corso da protagonisti. Proprio Luca Gugnino, in compagnia dell'eporediese Samuele Brustia, era infatti riuscito a scremare i valori in lizza portandosi al comando con altri cinque avversari sulla salita conclusiva. Ma nella discesa, grazie al gran lavoro dei marchigiani rientravano altri concorrenti sul drappello di testa, con l'esito suddetto.

Alla massima rassegna tricolore ha preso parte anche il compagno di squadra Jacopo Galfrè che non ha potuto esprimersi al meglio a causa di una foratura dopo 50 chilometri, che lo ha costretto in seconda battuta al ritiro. Anche negli esordienti la Vigor Cycling si è presentata al via con una coppia. Tra i nati del primo anno Jacopo Altare scollinava sull'ultima tornata con la testa del gruppo, ma in discesa veniva coinvolto da una caduta che lo tagliava irrimediabilmente fuori dai giochi per la vittoria e riassorbito dalla seconda parte del grosso, chiudeva nelle retrovie. Nella classe di età 2011, Dennis Solavaggione incappava in una giornata non entusiasmante finendo per abbandonare la prova.

In regione altri tre agonisti della formazione presieduta da Claudio e Silvio Mattio, si è cimentata nell'ottava prova della Coppa Piemonte di mountain bike, disputata a Ceres in Val di Lanzo. Ebbene, Fabio Marino e Samuele Novello impegnati nella batteria degli esordienti del secondo anno, hanno incassato un risultato positivo, piazzandosi rispettivamente all'ottavo e decimo posto, mentre il generoso Samuele Meiranesio ha portato ugualmente a termine a propria volta. La competizione si è svolta su di un tracciato caratterizzato da salti, gradinate e tratti stretti e curvilinei tra le vie del paese.

Infine, ottima prestazione dei giovanissimi avviati alla pratica del ciclismo sulla pista permanente della Vigor a Rossana e impegnati nella gara di Verzuolo. Al via ben 18 ciclisti in erba molti all'esordio assoluto, dieci dei quali sono andati a podio, seguiti dal tecnico Federico Barberis. Conquistata anche la Coppa per Società. Per quanto riguarda i risultati, da segnalare nella categoria G1 il successo di Annalisa Giordano, e il terzo posto per Christian Quaranta. Bis nelle G5 per merito di Ambra Balbis, e seconda piazza nei G3 di Filippo Rinaudo. Ai suddetti si devono inoltre aggiungere numerosi altri piazzamenti ottenuti, per la gratificazione dei ragazzi e della Vigor Cycling per l'intensa attività promozionale svolta.