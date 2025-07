Dennis Fina ai Mondiali Junior e Under 23 a Foix: il talento cuneese della canadese monoposto passa in semifinale

A soli 15 anni (categoria Ragazzi, secondo anno), Dennis Fina, atleta del Granda Canoa Club, ha superato le qualifiche della canadese monoposto ai Campionati Mondiali Junior e Under 23 di Canoa Slalom, in corso questa settimana sul canale del Rebech Whitewater Stadium a Foix, nel sud della Francia.

Alla sua prima gara in maglia azzurra, il giovane cuneese ha portato a termine una manche veloce e pulita, con un solo tocco alla porta n.3. Con i primi 30 atleti ammessi alla semifinale, Dennis ha chiuso le qualifiche con un eccellente settimo posto, che gli vale l’accesso alla semifinale mondiale, in programma venerdì 11 luglio.

Un traguardo straordinario per un atleta così giovane, che nel giro di pochi mesi ha saputo emergere tra i migliori della sua categoria, conquistando il titolo italiano Junior ad aprile e imponendosi con due vittorie nelle tappe dell’ECA Junior Slalom Cup a Valstagna e Ivrea, fino a meritarsi la convocazione in nazionale.

Dennis, studente del Liceo De Amicis di Cuneo, ha dimostrato maturità, coraggio e grande talento tecnico nella discesa di qualifica, ben interpretando le rapide del difficile tracciato francese. La gara, caratterizzata da porte particolarmente complesse e da un livello altissimo degli avversari internazionali, ha messo alla prova anche gli atleti più esperti.

Nel pomeriggio, Dennis ha preso parte anche alla gara a squadre C1 Junior maschile, insieme ai compagni di nazionale Lars Aron Senoner e Riccardo Pontarollo. I tre azzurri hanno affrontato una manche unica di finale, chiudendo al settimo posto della classifica mondiale. Una prova consapevole e con poche sbavature, che però non è bastata per salire sul podio in una gara dal livello tecnico altissimo.

Il prossimo appuntamento è fissato a venerdì 11 luglio, quando Dennis affronterà la semifinale e, se tutto andrà per il meglio, potrà lottare per un posto nella finalissima mondiale.

Le gare si potranno seguire grazie al servizio di risultati online al link:

https://www.canoeicf.com/canoe-slalom-world-championships/foix-2025/results

Anche sui social ufficiali della Federazione Italiana Canoa Kayak e del Granda Canoa Club, sia su Facebook che su Instagram, sarà possibile vedere gli aggiornamenti.

Per guardare le gare in diretta streaming sarà sufficiente collegarsi al canale YouTube dell’International Canoe Federation.