A Savigliano al via le operazioni per sostituire il ponte di via Moreno

Entrano nel vivo i lavori di sostituzione del ponte in via Ottavio Moreno, necessari per i lavori di innalzamento delle sponde del Mellea.

La prima data all'orizzonte è quella di martedì 15 luglio.

Quel giorno, fin dalle prime ore del mattino, verrà installata la passerella provvisoria che consentirà il passaggio dei pedoni durante i mesi dei lavori.

Per tutta la giornata del 15 il traffico veicolare sarà interdetto, mentre con ogni probabilità saranno individuate alcune fasce orarie “a spot” in cui sarà permesso il passaggio dei pedoni. «Tali orari – spiegano dal Municipio – non sono definibili in anticipo, saranno per forza di cose stabiliti e comunicati il giorno stesso, in relazione allo svolgimento delle operazioni. La priorità assoluta è la sicurezza dei pedoni. Il consiglio, ad esempio a coloro che lavorano all'Alstom, è quello di non parcheggiare oltre il ponte nella giornata del 15, per evitare di restare “bloccati”».

Dal 16 luglio, la passerella provvisoria verrà attrezzata con percorsi e sottoservizi e – cosa importante – il traffico sul ponte verrà regolarmente riaperto.

Sarà dunque redatto un cronoprogramma con le ditte coinvolte e poi, dopo non molto, si entrerà nel vivo con i lavori e la contestuale chiusura definitiva. «Appena stabilite con certezza verranno comunicate le date, che devono fare i conti con il periodo estivo e le inevitabili chiusure delle ditte per le ferie» precisano dal Comune.