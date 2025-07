Cuneo Archeofilm Festival 2025: al via la terza edizione nel segno della valorizzazione culturale

Il Comune di Cuneo conferma il proprio impegno nella promozione culturale e nella valorizzazione delle radici storiche della città con il progetto biennale 2024-2025 dedicato al Complesso Monumentale di San Francesco. Tra le iniziative di spicco, si svolgerà la terza edizione del Cuneo Archeofilm Festival, evento internazionale che unisce cinema, archeologia, arte e ambiente, ospitato nello storico complesso cittadino.

Per sostenere la visibilità e la diffusione del festival, l’amministrazione ha affidato la realizzazione di 1000 shopper in cotone naturale, graficate con i loghi del progetto, che saranno distribuite gratuitamente al pubblico durante le serate della manifestazione. L’incarico è stato affidato alla ditta Oggero Fratelli Srl di Boves per un importo complessivo di 2.366,80 euro, finanziato grazie a un contributo della Fondazione Cassa di Risparmio di Cuneo.