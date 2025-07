DDL pazienti oncologici, Bergesio (Lega): "Legge su oncologici è vittoria di civiltà, ora diritto al lavoro e alle cure per tutti!"

Il Senato della Repubblica ha dato il via libera definitivo al Disegno di Legge sulla conservazione del posto di lavoro per i pazienti oncologici, invalidi e cronici, già approvato alla Camera. Una notizia accolta con grande soddisfazione dal Senatore della Lega, Giorgio Maria Bergesio, che dichiara: "Questa legge è una vittoria di civiltà, che la Lega ha sostenuto fin da subito, contribuendo attivamente con una propria proposta. È un passo avanti fondamentale per sostenere chi affronta una malattia così difficile”.



Il provvedimento, che ora è legge, introduce importanti tutele sia per i lavoratori dipendenti (pubblici e privati) che per quelli autonomi, garantendo il diritto a congedi o sospensioni dell'attività. Una novità di rilievo è l'introduzione di permessi retribuiti anche per i genitori di figli minori affetti da malattie oncologiche.



"Con questa legge, il Parlamento ha dimostrato di essere al fianco di tanti pazienti, garantendo loro il diritto imprescindibile alle cure senza dover sacrificare il proprio posto di lavoro", conclude il Senatore Bergesio.