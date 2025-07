Limone presenta il "Terrasole festival"

Il festival musicale estivo di Limone Piemonte, che negli ultimi anni ha affascinato il pubblico di amanti della montagna e della musica di qualità, cambia nome e si rinnova: la rassegna “Note d’Acqua” diventa “Terrasole Festival”, un progetto pensato per rafforzare il legame con le radici culturali e musicali del territorio, aprendosi al tempo stesso a contaminazioni contemporanee.

Tre gli appuntamenti musicali della rassegna dedicata alla tradizione popolare, della sperimentazione e del dialogo tra culture. La direzione artistica è affidata a Roberto Avena e Chiara Cesano, musicisti attivi a livello nazionale e internazionale, noti per la loro capacità di fondere tradizione e innovazione. Inoltre, l’edizione 2025 della manifestazione si arricchisce della collaborazione con Occit’amo Festival, contribuendo a consolidare la vocazione internazionale del progetto.

Il Terrasole Festival si apre domenica 13 luglio alle 18.30 in Piazza del Municipio con il concerto del duo Lindal, formato da Chiara Cesano (violino) e Roberto Avena (fisarmonica). Il loro progetto nasce dall’incontro tra tradizione e sperimentazione: partendo dalle sonorità occitane, Lindal attraversa territori sonori inediti grazie all’utilizzo dell’elettronica, dando vita a paesaggi musicali immersivi, contemporanei e profondamente radicati nella cultura occitana.

Il secondo appuntamento è in programma domenica 27 luglio alle 12 nella suggestiva cornice del Lago Terrasole, dove il pubblico potrà assistere a “Bistrò Dalfìn”, il nuovo progetto di Sergio Berardo, leader dei Lou Dalfin. Ad accompagnarlo sul palco, tra gli altri, anche Roberto Avena alla fisarmonica. Un ritorno alle origini che celebra l’essenzialità della musica popolare: chitarra, armonica, fisarmonica e strumenti della tradizione occitana si intrecciano in un racconto musicale intimo, capace di evocare memorie, paesaggi e storie delle terre occitane.

Gran finale sabato 2 agosto con il concerto di Sergi Llena, musicista, compositore e ricercatore spagnolo appassionato di strumenti tradizionali. Dal palco galleggiante sul Lago Terrasole l’artista presenta “Bots”, il suo ultimo progetto discografico folk dedicato alle danze tradizionali dei Pirenei aragonesi. accompagnato da un trio composto da fisarmonica-chitarra, contrabbasso e cornamuse, per proporre una selezione di brani dal nuovo disco insieme a rivisitazioni di repertori tratti dai precedenti lavori Vísperas & Laudes e Ribagorza Canta. La presenza del musicista aragonese anticipa simbolicamente l’arrivo a Limone Piemonte della Vuelta a España, una delle più importanti competizioni ciclistiche europee, che il 24 agosto farà tappa nel cuore delle Alpi Marittime.

Tutti i concerti sono a ingresso gratuito. Inoltre, gli spettacoli al Lago Terrasole sono comodamente raggiungibili con una passeggiata di circa venti minuti dall’arrivo della telecabina Bottero, che parte dal centro del paese e accessibile anche ai ciclisti,oppure in 30-40 minuti dall’arrivo della seggiovia Cabanaira, per chi sale da Limone 1400. Tutti i tracciati sono percorribili anche in bici. Per chi fosse sprovvisto dell'attrezzatura, possibilità di noleggiare mountain bike, anche con pedalata assistita.

Per info sul calendario manifestazioni: Ufficio Turistico di Limone (0171/925281 – www.limoneturismo.it)

Per info su costi e orari degli impianti di risalita: Riserva Bianca (0171/926254 – www.riservabianca.it)