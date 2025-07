Vincenzo De Martino è il nuovo allenatore della Freedom FC Women di Cuneo

La Freedom FC Women è lieta di annunciare il nuovo allenatore della Prima Squadra per la stagione 2025-26: Vincenzo De Martino.

Classe 1981, tecnico UEFA A, è reduce da un'importante esperienza pluriennale con il Milan, prima nello staff del Settore Giovanile guidando le formazioni Under 15 e Under 17 (con cui ha vinto lo Scudetto nella stagione 2021-22), poi, per due annate, in Serie A come collaboratore di Maurizio Ganz e successivamente come vice di Davide Corti.

Nel 2024-25, mister De Martino è stato il Responsabile dell'AC Milan Academy Virginia, sia per il settore maschile che per quello femminile, negli Stati Uniti. Ora, il ritorno in Italia, per condurre la Freedom FC Women nel prossimo campionato di Serie B: benvenuto mister e buon lavoro!