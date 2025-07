Bersezio, sospesa l’attività del bar-ristorante “Grizzly” per gravi irregolarità igienico sanitarie

Il Comune di Argentera ha disposto un'ordinanza con la quale impone la sospensione immediata dell’attività di somministrazione alimenti e bevande del bar-ristorante-pizzeria “Grizzly”, a Bersezio, lungo la Strada Nazionale n. 6.

La decisione è stata presa a seguito delle gravi criticità igienico-sanitarie riscontrate durante i controlli effettuati dai Carabinieri del NAS di Alessandria quattro giorni fa, sabato 5 luglio, e dall’ASL CN1 due giorni dopo, che hanno evidenziato non conformità strutturali e rischi per la salute pubblica.

L’ordinanza impone alla società Valle Bianca S.r.l., gestore dell’esercizio, di eseguire entro il 28 luglio tutti gli interventi necessari per il ripristino dei requisiti minimi igienici e la messa in sicurezza degli impianti, inclusi forno, stufa a pellet e canne fumarie, conformemente alle normative vigenti. È inoltre prevista la presentazione di una relazione tecnica che certifichi la regolare esecuzione dei lavori.

In caso di mancato rispetto delle prescrizioni, il Comune procederà con sanzioni amministrative fino a 10.000 euro, azioni legali, risoluzione del contratto di locazione e richiesta di risarcimenti per danni subiti. La società è inoltre tenuta al pagamento di una sanzione di 100 euro per inadempienze contrattuali relative ai lavori non eseguiti e alle destinazioni d’uso non autorizzate.