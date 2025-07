Domani i funerali di Enrico Bolla, carabiniere morto in un tragico incidente sulla Rocca Castello

Domani 10 luglio, alle 10.30, nella chiesa parrocchiale di Candiolo, si svolgeranno i funerali di Enrico Bolla, 56 anni, luogotenente dei carabinieri originario di Bagnolo Piemonte morto domenica 6 luglio in un tragico incidente in parete su Rocca del Castello, ad Acceglio in Valle Maira.

Assieme ad un compagno, era impegnato nella salita della Via Sigismondi quando, all'altezza della seconda sosta, è precipitato per 50 metri.

Vano l'intervento dell'elicottero del 118 e dei tecnici di Soccorso alpino.

L'uomo lascia la moglie Teresa Fiume, consigliera di minoranza a Candiolo, con i figli Giulio e Alessia, oltre alla mamma Carla e al fratello Corrado.

La camera ardente, allestita nella sede della Croce Rossa di Nichelino, resterà aperta fino alle 19 di oggi 9 luglio. Alle 20.30 è in programma la veglia funebre nella chiesa parrocchiale di Candiolo.

A salutarlo ci saranno tanti colleghi dell'Arma. Sono loro, tramite il sito simcarabinieri, a porgergli un saluto carico di dolore.

Il luogotenente Bolla era in servizio presso la Scuola Allievi Carabinieri di via Cernaia a Torino, dopo una lunga e brillante carriera all’interno del Nucleo Antisofisticazioni e Sanità (NAS) del capoluogo piemontese.

"Il SIM Carabinieri – Segreteria Regionale Piemonte e Segreteria Provinciale di Torino – si stringe con commozione alla famiglia del Luogotenente, esprimendo vicinanza e affetto alla moglie Teresa, ai figli e a tutti i colleghi che ne hanno condiviso il percorso umano e professionale.

Con Enrico Bolla se ne va non solo un servitore dello Stato, ma anche un uomo leale, preparato e appassionato, che ha onorato la divisa con integrità, discrezione e senso del dovere. Il suo esempio continuerà a vivere nei cuori di chi, ogni giorno, lavora al servizio dei cittadini con lo stesso spirito".

Cordoglio anche da parte dell'ANPDI (dal cui sito è tratta la foto in divisa), Associazione paracadutisti d'Italia, e del Nuovo Sindacato Carabinieri, che così scrive:

"In questo momento di grande tristezza, desideriamo esprimere la nostra più sincera vicinanza e il nostro affetto alla famiglia, ai suoi cari e a tutti i colleghi che oggi piangono un uomo stimato, un professionista appassionato e un esempio di impegno al servizio delle istituzioni e della collettività.

Il ricordo di Enrico continuerà a vivere nei cuori di chi lo ha conosciuto e apprezzato.

Ciao Enrico, che la terra ti sia lieve".