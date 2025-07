Motori, l’equipaggio monregalese Turco-Pronestì al Rally Valle Arroscia

Scatta il conto alla rovescia per il secondo Rally Valle Arroscia che si svolgerà questo fine settimana, sabato 12 e domenica 13 luglio, sulle strade della Taggiasca e dell’Ormeasco.

I monregalesi Marco Turco e Arianna Pronestì saranno in gara con la loro Renault Twingo RS Rally5/R1 per affrontare sei prove speciali sulle strade della Liguria.

Il primo tratto cronometrato sarà la ps Aquila d’Arroscia (IM), che vedrà due passaggi, nella notturna di sabato 12 luglio, il giorno successivo, domenica 13, le prove speciali di Rezzo e Mendatica che saranno ripetute due volte.

“Siamo contenti di poterci spostare in Liguria per questo nuovo appuntamento di stagione – dice il pilota, Marco Turco -. Non sarà facile perché le prove speciali sono molto tecniche, ma abbiamo lavorato molto per poterci essere e poter correre su queste iconiche strade”.

“Il nostro grazie - chiosano dall’equipaggio – è come sempre ai nostri sponsor, alle nostre famiglie che sono allo stesso tempo anche la nostra assistenza, e al team cebano di RecceAnatomy che, anche questa volta, ci seguirà e sosterrà”.