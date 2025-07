Il Rally di Roma Capitale sorride alla scuderia cuneese Alma Racing, sul podio nel Trofeo Lancia categoria “Expert”

Una gara a tratti rocambolesca, che ha premiato la costanza e la volontà di non arrendersi mai dell’equipaggio Porzia – Genaro. Per i portacolori della scudera cuneese Alma Racing, alla guida per l’occasione della Lancia Ypsilon Rally4, un’esperienza che li ha accompagnati all’interno del panorama europeo, vista la doppia validità del Rally di Roma Capitale, rispettivamente per il Campionato Italiano Assoluto Rally e per il Campionato Europeo.

Per quanto riguarda il Trofeo Lancia, la kermesse capitolina presentava invece una doppia gara. La prima parte svoltasi tra la giornata di venerdì e di sabato, ha visto il driver piemontese e la navigatrice ligure, avvicinarsi di molto alle posizioni di vertice, con il parziale raggiungimento della terza posizione tra le file degli “Expert”, prima del fatto che ci raccontano nell’immediato post gara: “In generale un Rally Roma Capitale molto impegnativo e molto caldo con prove lunghe e tecniche da affrontare con continui cambi di ritmo. Gara 1, è iniziata un po’ in salita per via di un errore sulla prima prova speciale dove abbiamo perso circa 10 secondi. Il giorno successivo abbiamo trovato invece un feeling diverso dalle precedenti gare, portandoci fino alla terza posizione di Expert fino alla PS6; successivamente, in seguito ad un mio errore e la conseguente uscita di strada, siamo stati costretti al ritiro”.

Un’uscita che ha messo a dura prova il team ScaccoMatto Racing, il quale grazie ad un super lavoro fino a tarda notte dei meccanici, ha permesso ai portacolori ALMA Racing, di partire per la seconda giornata di gara: “Siamo riusciti a partire per gara 2 con la formula del Super Rally, che ci ha permesso di rientrare nella seconda gara valevole per il Trofeo Lancia. Fin dalla prima prova speciale abbiamo raggiunto un buon passo che ci ha traghettato in terza posizione di categoria Expert, mantenuta poi fino alla fine, raccogliendo così il primo podio nel Trofeo Lancia e punti preziosissimi”.

Doverosi poi una serie di ringraziamenti finali, come sottolineato nell’ultimo commento: “Prima di tutto una menzione meritevole alla Scaccomatto Racing che ha fatto anche l'impossibile per rimetterci in gara, a Sandro Sottile (Rally Driving school) che ci segue e ci consiglia con una professionalità impeccabile, alla mia navigatrice Arianna che con pazienza, impegno, fatica e dedizione ha saputo gestirmi in una gara difficilissima. Per ultimi ma non per ultimi una menzione agli amici, sponsor, in particolar modo alla Bi-Pack, AS-FA, Rovere, F.lli Ferrero, Manuele la Forza Dell’Amore e naturalmente alla Scuderia ALMA Racing e alla Due Gi Gruppo Sportivo”.