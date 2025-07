Open Day 18 luglio al Campus Universitario di Imperia per scegliere il tuo futuro

Il 18 luglio un'opportunità unica per tutti i ragazzi e le famiglie di conoscere e confrontarsi con i docenti dell'Università degli Studi di Genova, approfondendo gli argomenti e gli sbocchi lavorativi che il Polo mette a disposizione con i propri corsi universitari.

Le proposte formative sono:

Laurea Magistrale in Giurisprudenza

Laurea in Scienze del Turismo Impresa Cultura e Territorio

Laurea in Ingegneria Informatica

Laurea in Scienze e Culture Agroalimentari del Mediterraneo

Chi ancora sta valutando quale indirizzo universitario intraprendere, potrà avere spunti di riflessione e scegliere il proprio percorso, orientandosi attraverso un’offerta vasta e interessante.

La Segreteria è sempre a disposizione per fornire ogni informazione utile e gestire gli aspetti burocratici di indirizzo relativi ai corsi di laurea.

L’invito a partecipare è rivolto a tutti i ragazzi, le famiglie e coloro che hanno l’ambizione di conseguire una laurea, cogliendo l’occasione dell'Open Day per informarsi e restare sempre aggiornati.

Per entrare e iniziare a conoscere il Campus Universitario di Imperia è pronto il nuovo video istituzionale.

Open day dalle 10:00 alle 12:00 giovedì 17 luglio 2025



ORE 10.00

Giurisprudenza



ORE 10.30

Scienze e Culture Agroalimentari del Mediterraneo



ORE 11.00

Scienze del Turismo Impresa, Cultura e Territorio



ORE 12.00

Ingegneria Informatica

Di seguito i contatti per richiedere tutte le informazioni e il programma dell'Open Day del 18 luglio:

Segreteria - Telefono 0183666568