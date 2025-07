Serie C, Stefano Tuzza confermato capitato dell'AC Bra

La C ricorrente: Confermato, Capitano, per la Serie C.



L'A.C. Bra, con sincera soddisfazione, annuncia la conferma di Stefano Tuzza per il campionato 25/26 tra i "prof".

Centrocampista classe 1998 con ampia visione di gioco, dotato di classe, tempi giusti e inserimenti mai banali, ha in dote un ottimo fiuto del gol.

Legato alla nostra maglia, ai nostri colori, al nostro ambiente, dall'agosto 2017. Personalità forte in campo e nello spogliatoio, aiuto e appoggio per qualsiasi compagno e in qualsiasi momento.

Del sacrificio e dell'impegno, ne fa due ingredienti imprescindibili. Dopo aver ricoperto il ruolo di vice-capitano nella storica e incredibile stagione 24/25, ora indosserà la fascia e sarà lui il capitano del Bra.

Stefano sarà a disposizione dell'allenatore Fabio Nisticò e dello staff, a partire dal raduno del 14 luglio.