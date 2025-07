Volley Femminile: la monregalese Matilde Borello top scorer nel match contro la Spagna (3-0) e l'Italia vola alle semifinali degli Europei under-16

Un cammino coi fiocchi! E' quello che sta percorrendo l'Italia under-16 di scena in Albania per gli Europei di categoria. La formazione italiana oggi a Tirana ha centrato la sesta vittoria in altrettante gare disputate. A capitolare solo i colpi delle "Azzurrine" questa volta è stata la Spagna, piegata con un netto 3-0 (25-13; 25-21; 25-22).

Un successo importante, anche perchè è valso la qualificazione matematica alle semifinali del Torneo. Le buone notizie riguardano anche la monregalese Matilde Borello, (schiacciatrice) protagonista contro le iberiche. La "pumina", infatti, è risultata la top-scorer del match con un bottino di 15 punti messi a segno. L'Italia domani ternerà in campo per l'ultimo impegno del girone di qualificazione, con avversaria l'Albania padrone di casa.