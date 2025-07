Notte da brividi in Piemonte: a San Giovanni Belbo minima a 4,7 gradi

La notte scorsa ha fatto segnare un evento meteorologico raro e degno di nota per il Piemonte: la colonnina di mercurio è scesa fino a 6,0°C a Capriglio, in provincia di Asti. Si tratta della temperatura più bassa registrata in pianura nel mese di luglio negli ultimi 18 anni.

Un dato sorprendente per il periodo estivo, che riporta la memoria agli anni Novanta e Duemila, quando eventi simili erano già stati osservati ma con frequenza molto limitata.

Anche l’Alta Langa batte un record: 4,7°C a San Giovanni Belbo, a 622 metri di quota. Si tratta della temperatura più bassa rilevata nel Nord-Ovest italiano al di sotto dei 1000 metri di altitudine per il mese di luglio.

Confronto con gli anni precedenti: un evento ogni decennio

• 1996 – 6,0°C a San Damiano d’Asti

• 2007 – 6,1°C a Nizza Monferrato

• 2025 – 6,0°C a Capriglio

Queste tre date rappresentano i riferimenti storici più rilevanti degli ultimi 35 anni per minime così basse a luglio nella pianura astigiana. Il dato di oggi eguaglia il record del 1996 e batte leggermente quello del 2007.

Eventi come questo, pur rari, sono possibili nel clima piemontese, soprattutto nelle valli chiuse e nelle zone collinari. Tuttavia, la portata e la diffusione di questa ondata di freddo notturno suggeriscono l’arrivo di una massa d’aria insolitamente fresca per la stagione, con caratteristiche quasi autunnali. E con cieli insolitamente azzurri e tersi.

Non si tratta di un’eccezione assoluta, ma di un segnale interessante in un periodo in cui si parla quasi solo di caldo record e tropicalizzazione del clima.