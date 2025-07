Volley A1F. Cuneo Granda Volley lancia la nuova campagna abbonamenti "Manchi solo tu" [FOTO e VIDEO]

Parte ufficialmente il countdown per la stagione 2025-2026 della Cuneo Granda Volley. Dopo la conferma di Agnese Cecconello, quattordicesimo e ultimo tassello della prima squadra, la società biancorossa ha lanciato la sua campagna abbonamenti intitolata "Manchi solo tu", una campagna "che abbraccia il territorio, fatto di persone simili a noi e che condividono i nostri valori".

Nella splendida cornice dell'Open Baladin di Cuneo, in mezzo a tanti appassionati, amici, tifosi ma anche istituzioni, sponsor e media, il lancio della campagna è stata anche l'occasione per iniziare a conoscere il roster del prossimo anno. Ben cinque infatti le ragazze presenti: Bintu Diop, Linda Magnani, Maša Pucelj, Agnese Cecconello, Safa Allaoui, più capitan Noemi Signorile collegata direttamente dalla Sicilia, oltre che l'allenatore François Salvagni.

Si parte con una piccola presentazione delle ragazze coordinata da Enrico Anghilante, membro del CdA, e un commento sulla squadra, definita dallo stesso Salvagni: "la miglior squadra possibile, abbiamo scelto le atlete più talentuose d'italia, d'Europa e degli Stati Uniti".

Tra le giocatrici annunciate per la prossima stagione e presenti al lancio della campagna, un gradito ritorno, quello dell'opposta Bintu Diop: "Sono molto contenta di tornare a giocare a Cuneo, quando mi è arrivata la proposta è stata una scelta molto facile".

Un volto già noto per la prossima stagione quindi, ma anche nuovi innesti, come la giovanissima Linda Magnani, libero: "Sono molto emozionata per la prossima stagione, non vedo l'ora di conoscere i tifosi, lo staff e la squadra".

Si è poi passato al lancio della campagna vera e propria, con le varie formule di abbonamento:

TRIBUNA GOLD

- INTERO 350,00 €

- RIDOTTO 250,00 €

- RIDOTTO SOCI 175,00 €

TRIBUNA SILVER

- INTERO 150,00 €

- RIDOTTO 110,00 €

- RIDOTTO SOCI 75,00 €

TRIBUNA ROSSA (sono valide solo le riduzioni soci e gli omaggi)

- INTERO 85,00 €

- RIDOTTO SOCI 45,00 €

TRIBUNA CRAZY CATS

- INTERO: 70,00 €

TRIBUNA ROSSA GATTI RANDAGI

- INTERO 70,00 €

ACADEMY E TUTTE LE SOCIETÀ AFFILIATE

- Abbonamento Tribuna Rossa 50,00 €

RIDUZIONI

- Da 14 a 21 anni

- Over 70

- Tesserati FIPAV, CSI, ACLI, Academy e società affiliate

TRIBUNA GOLD 250,00 €

TRIBUNA SILVER 110,00 €

OMAGGI IN TUTTE LE TRIBUNE

- Under 14

OMAGGI IN TRIBUNA ROSSA

- Disabile + Accompagnatore

- Forze dell’ordine, Vigili del fuoco

Novità assoluta, il Pacchetto Family, pensato per rispondere a una difficoltà concreta: la lontananza dal palazzetto. Nasce così un abbonamento su misura per le famiglie di oggi, che include due ingressi adulti e fino a tre ragazzi under 18. Non è necessario che gli adulti siano i genitori: è sufficiente che siano parenti, rendendo il pacchetto flessibile e inclusivo.

PACK FAMILY TRIBUNA SILVER

- 2 Adulti più max 3 figli / nipoti sino ai 18 anni (non 19) 250,00 €

PACK FAMILY TRIBUNA ROSSA

- 2 Adulti più max 3 figli /nipoti sino ai 18 anni (non 19) 150,00 €

Il lancio della campagna è poi stata chiuso dal presidente Patrizio Bianco: "Abbiamo scelto una campagna conservativa, con prezzi abbordabili a tutti. Il nuovo pacchetto nasce proprio per andare in questa direzione".

Tutto è quasi pronto dunque per l'inizio della stagione: appuntamento all'11 agosto, primo allenamento dell'anno a cui seguiranno tornei e allenamenti congiunti, e al 20 settembre, giornata in cui verrà presenterà ufficialmente la squadra. Ore 20:45/21 in Centro a Cuneo, con un mantra preciso: "abituatevi a essere stupiti".