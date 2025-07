Parco Allea di Trinità vandalizzato, la sindaca Zucco: “La Cosa Pubblica è di tutti, anche di chi danneggia”

La sindaca di Trinità, Ernesta Zucco, denuncia atti vandalici al Parco Allea. Un quadro a cui si aggiunge anche l'appello al corretto conferimento dei rifiuti. Tutte spese che ricadono sull'Amministrazione e di conseguenza sui residenti.



“Vorrei segnalare - scrive Zucco - a tutta la popolazione di Trinità e, soprattutto ai vandali, che la Cosa Pubblica è di tutti, anche di chi danneggia.

È l’ennesima volta che il parco Allea è preda di incivili e maleducati ,o forse, direi ineducati cittadini che non hanno altro divertimento che rompere le luci del vialetto che dal parco arriva in cima presso il “castello”. Sono costi che ricadono su tutta la comunità perché il “comune” siamo tutti noi!

L’illuminazione è stata interamente sostituita ad inizio 2024, i giochi rinnovati e ripuliti dai volontari ed ora sono costantemente attenzionati da telecamere ma non possiamo avere una telecamera ogni 100 metri. I costi sarebbero insostenibili!!

Se queste persone non sanno che cosa fare e si annoiano vengano in Municipio ed il lavoro lo troviamo. Ci sono tante associazioni che necessitano di volontari, sarà un modo intelligente per riempire giornate noiose senza danneggiare la cosa pubblica.

Come si evince dalla fotografia c’è voluto tempo e forza per rompere tutte le colonnine già sostituite e cambiate dalle precedenti che venivano prese a calci con più facilità.

Richiedo alle persone civili, e sono tante, di segnalare sempre coloro che deturpano, non diremo mai chi ha fatto la segnalazione ma sarà un modo per multare e fare pagare il danno a chi delinque.

Vorrei tornare anche, e spero sia l’ultima volta, ricordando che i cestini lungo le strade non sono per l’immondizia di casa. Troviamo regolarmente sacchi di RSU nei cestini appena svuotati, esempio: in via Roma davanti al ristorante nel parco viene depositato poche ore dopo la rimozione e lo svuotamento del cestino il solito sacco azzurro.

Vorrei ricordare a questa famiglia ed a tutti i cittadini che per i pannolini diamo un bidoncino grigio dove inserire i pannolini o pannoloni che vengono ritirati davanti alla porta di casa due volte la settimana, lunedì e giovedì, l’umido il lunedì ed il giovedì, l’indifferenziata tutti i giovedì, la carta e la plastica alternati il lunedì. Gli ingombranti; abbiamo trovato in via XX3 luglio un sofà e 2 poltrone. Questo “signore” li ha caricati su un furgone e poteva portarli all’area ecologica oppure telefonare e sarebbero venuti a casa a prenderli senza alcuna spesa. Questi sono solo alcuni dei tanti disguidi che troviamo lungo le nostre strade.

Ricordo, ed è l’ultima cosa ma molto importante, che la differenziata è peggiorata negli ultimi anni, siamo scesi dal 72% al 62% e pagheremo tutti una multa da aggiungere alla TARI per non aver raggiunto il 75% in questo anno.

Per finire tutti insieme controlliamo che tutti, a cominciare da noi stessi, facciano il loro dovere. Costa poca fatica differenziare e ricordiamoci che ciò che viene raccolto in giro per il paese toglie tempo agli operatori ecologici per fare il loro lavoro e fa peso sui quintali non differenziati aumentando le tariffe della TARI”.