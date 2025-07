Bagnolo Piemonte: in località Montoso torna la “Festa dei Partigiani” nel segno della memoria

Sabato 12 e domenica 13 luglio, in località Montoso di Bagnolo Piemonte, si rinnova l’appuntamento con la storica “Festa dei Partigiani”, manifestazione in ricordo dei Caduti della Resistenza, che quest’anno assume un significato ancora più profondo in occasione dell’80° anniversario della Liberazione.

Saranno due giorni intensi e partecipati, dedicati al ricordo, alla memoria e alla valorizzazione dei valori della Resistenza.

L’evento è organizzato dal “Comitato intercomunale per la valorizzazione della Resistenza del Montoso”, con la partecipazione dei comitati provinciali Anpi di Cuneo e Torino, del comitato provinciale di Cuneo dell’Associazione Famiglie dei Caduti e Dispersi in Guerra e dell’Associazione Bricco Pelata di Barge.

La cerimonia è rivolta alla memoria di oltre quattrocento persone, uomini e donne di ogni età e condizione sociale (sia civili che membri delle formazioni partigiane) che persero la vita tragicamente durante i venti mesi della Guerra di Liberazione, tra il 1943 e il 1945, nei vari comuni della zona. Fu proprio nel 1952 che questi Comuni unirono le forze per erigere il monumento commemorativo, attorno al quale si tiene ogni anno la cerimonia e sul quale sono incisi nella pietra tutti i loro nomi.

Sabato 12 luglio a partire dalle 19, in piazza Martiri della Libertà a Montoso, si aprirà la serata di intrattenimento con “Montoso Festoso”, un evento enogastronomico con street food e musica dal vivo.

Alle 21,45 è prevista la tradizionale fiaccolata con partenza dalla piazza e arrivo al monumento della Resistenza, accompagnata dai canti partigiani.

La serata si concluderà con il concerto del gruppo musicale “Annovanta”.

Domenica 13 luglio, alle 10,30 è previsto il ritrovo delle autorità e delle associazioni in piazza Martiri della Libertà, da dove partirà il corteo verso il monumento della Resistenza, accompagnato dal Complesso Bandistico Bagnolese.

Alle 11 si terrà l’alzabandiera e la deposizione della corona in onore dei Caduti per la Libertà. Seguiranno i saluti istituzionali del sindaco di Bagnolo, Roberto Baldi, del presidente Anpi provinciale di Cuneo Paolo Allemano, e di altre autorità.

L’orazione ufficiale sarà tenuta dall’onorevole Claudia Porchietto, sottosegretario alla Presidenza della Regione Piemonte.

La cerimonia si concluderà con un momento di preghiera ecumenica, curato da un diacono cattolico, da un rappresentante della pastorale valdese e da una delegata della comunità ebraica, nel rispetto delle tre confessioni religiose cui appartenevano molti dei caduti ricordati.

Dalle 12 alle 15 sarà possibile pranzare in piazza con il tradizionale “Menù dei Partigiani”.