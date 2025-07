Giornata del Soccorso Fondazione CRT, a Racconigi 450 volontari del 118 e della Protezione Civile

Si sono ritrovati in 450, arrivati da tutto il Piemonte e dalla Valle d’Aosta. Sono donne e uomini che ogni giorno salgono su un’ambulanza, rispondono a un’emergenza, partono per un intervento di Protezione Civile. Volontari.

Sono i protagonisti della Giornata del Soccorso della Fondazione CRT che, alle Margarie del Castello di Racconigi, ha premiato 80 associazioni beneficiarie dei contributi del bando Missione Soccorso 2023-2025, e la Colonna Mobile Regionale di Protezione Civile, sempre in prima linea nelle emergenze nazionali e internazionali.

Un modo per dire “grazie” a chi da sempre mette il proprio tempo e le proprie energie al servizio degli altri, con professionalità, spirito di squadra, dedizione.

Sul palco sono intervenuti la Presidente della Fondazione CRT Anna Maria Poggi, il Segretario Generale della Fondazione CRT Patrizia Polliotto, l’Assessore alla Protezione civile della Regione Piemonte Marco Gabusi. Hanno inoltre portato la loro testimonianza due volontarie di Anpas e Croce Rossa Italiana.

“Oggi non celebriamo solo dei numeri o dei risultati, ma il valore umano di chi sceglie di esserci, ogni giorno, nelle situazioni più difficili – ha dichiarato la Presidente della Fondazione CRT, Anna Maria Poggi –. Con Fondazione CRT siamo al fianco di queste donne e di questi uomini da sempre, perché crediamo che il volontariato sia uno dei pilastri più solidi della nostra comunità. Investire nel sistema del 118 e della protezione civile significa rafforzare la sicurezza e la coesione sociale del nostro territorio, significa guardare al futuro con responsabilità e fiducia. Siamo orgogliosi di aver contribuito, in questi anni, a consolidare un modello virtuoso che è ormai un’eccellenza riconosciuta”.

“Questa giornata è sempre importante per poter dire grazie alla Fondazione CRT, che continua a essere un punto di riferimento importante per il nostro territorio, con grande attenzione nei confronti delle organizzazioni di volontariato di primo soccorso e di tutti i volontari che ogni giorno prestano il loro tempo per una nobile causa", afferma il presidente della Regione Piemonte Alberto Cirio insieme all’assessore alla Protezione Civile Marco Gabusi e alla Sanità Federico Riboldi".

"Siamo particolarmente orgogliosi del riconoscimento alla nostra Maxiemergenza 118 e alla Colonna mobile della Protezione civile, che la Fondazione ha sempre sostenuto con generosità e che rappresentano uno dei fiori all’occhiello della Regione. In ogni momento, in qualunque parte del mondo, la Colonna con le sue donne e i suoi uomini è sempre pronta a partire in aiuto alle popolazioni colpite da un’emergenza, come avvenuto negli anni scorsi dopo il terremoto in Turchia e l’alluvione in Emilia Romagna o più recentemente in Toscana. Ogni qual volta serve un aiuto il Piemonte risponde “presente!' e lo fa anche grazie al supporto prezioso della Fondazione CRT".

Sono 31 le ambulanze che verranno acquistate grazie al bando Missione Soccorso 2025, a cui la Fondazione CRT ha destinato un contributo di 1,6 milioni di euro. Con queste nuove assegnazioni, salgono a 664 le ambulanze acquistate negli anni grazie alla Fondazione, per un investimento totale che supera i 33 milioni di euro.

Un riconoscimento speciale è stato consegnato anche alla Colonna Mobile Regionale di Protezione Civile, nata e sviluppata con il contributo della Fondazione CRT, che ha destinato oltre 32 milioni di euro per garantirne la piena operatività.

Un impegno che ha reso possibile l’acquisto di oltre 650 mezzi, insieme a divise, attrezzature e tutti gli strumenti necessari alla continuità del servizio. Questa “macchina” organizzativa rappresenta un’eccellenza riconosciuta sul nostro territorio che ha saputo dare il proprio contributo prezioso in casi nazionali e internazionali, dal terremoto in Turchia all’alluvione in Emilia Romagna, dalla tragedia di Rigopiano agli ospedali da campo durante la pandemia